Почем будут продавать товарный газ майнерам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены утвердить предельные цены на товарный газ для организаций, производящих электроэнергию для цифрового майнинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Утвердить предельную цену оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, согласно приложению к настоящему приказу, крупным коммерческим потребителям с годовым объемом потребления товарного газа более 10 млн кубометров и лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам, производящим электрическую энергию для осуществления цифрового майнинга», - сказано в приказе министра энергетики, опубликованном на портале открытых НПА.

Предельная стоимость 1 тысячи кубометров газа для организаций в сфере цифрового майнинга, без учета налога на добавленную стоимость, будет утверждена в размере:

Астана - 43 361 тенге;

Алматы - 53 254 тенге;

Шымкент - 49 390 тенге;

Акмолинская область - 43 361 тенге;

Актюбинская область - 19 619 тенге;

Алматинская область - 53 254 тенге;

Атырауская область - 13 712 тенге;

Западно-Казахстанская область -18 078 тенге;

Жамбылская область - 49 055 тенге;

Жетысуская область - 53 254 тенге;

Карагандинская область - 43 361 тенге;

Костанайская область - 40 353 тенге;

Кызылординская область - 35 017 тенге;

Мангистауская область - 21 961 тенге;

Туркестанская область - 49 390 тенге;

Улытауская област - 43 361 тенге;

Восточно-Казахстанская область - 9 076 тенге.

Приказ министра будет находиться на публичном обсуждении до 13 июня текущего года.



