Почасовые тарифы на электроэнергию планируют внедрить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о проводимой работе по внедрению новой модели оптового рынка электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Правительством ведется работа по внедрению новой модели оптового рынка на основе механизма единого закупщика электроэнергии и балансирующего рынка в режиме реального времени. Соответствующие поправки по внесению изменений в действующее законодательство находятся на рассмотрении в Сенате Парламента», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Премьер-Министр уточнил, что согласно данной модели будут предусмотрены почасовые тарифы на электроэнергию, которые будут стимулировать крупных оптовых потребителей, в том числе энергоснабжающие организации, минимизировать отклонения от суточного графика в вечерние часы и потреблять электроэнергию в период ее наименьшего спроса (в ночное время) по более низкой цене.

Ранее сенатор Ольга Булавкина призвала рассмотреть возможность возврата ночного тарифа на электроэнергию для частного сектора, что позволит в отопительный сезон уменьшить потребление твердого топлива при печном отоплении. Кроме того, депутат заявила, что качество воздуха в Усть-Каменогорске представляет угрозу для жителей.



