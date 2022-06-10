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    Побережье озера Алаколь обеспечат электроэнергией

    10 Июня 2022, 20:54

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения бесперебойной электроэнергией побережья озера Алаколь разработано технико-экономическое обоснование проекта «Электроснабжение юго-восточной территории Алматинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении туризма Алматинской области сообщили, что протяженность воздушных линий составит 1,3 тыс. км, напряжением 110 и 220 кВ. Для обеспечения бесперебойной электроэнергией предусмотрено строительство подстанций в количестве 12 штук.

    Также в этом году в селе Акши Алакольского района будет построено и реконструировано 67,4 км линий электропередач (ВЛ - 10 кВ-40,6 км; ВЛ - 0,4 кВ-26,8 км). На сегодняшний день ведутся конкурсные процедуры. Средства на реализацию проекта уже выделили.

    В 2021 году в селе Коктума Алакольского района построили и реконструировали 28,8 км линий электропередач (ВЛ-10 кВ - 6,3 км; ВЛ-0,4 кВ - 22,5 км).

    По данным ведомства, сегодня на побережье озера строят системы канализации, канализационно-очистные сооружения на 6,5 тыс. куб. м в сутки.

    Уже завершили работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения побережья озера Алаколь у села Акши.

    В Алакольском районе за 2021 год количество мест размещения, по данным статистики, составило 208 единиц. Количество обслуженных посетителей местами размещения за данный период достигло 233,3 тыс. человек. Объем оказанных услуг составил 2,7 млрд тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Энергетика Алматинская область Алаколь Конаев
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