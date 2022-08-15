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    • Победные старты казахстанских воинов на этапах конкурсов АрМИ-2022

    15 Августа 2022 16:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Самые лучшие представители видов и родов войск Вооруженных сил Казахстана борются за первенство в военно-спортивных состязаниях Армейских международных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    В конкурсе «Тактический стрелок» на учебном полигоне «Спасск» в Карагандинской области военнослужащие Казахстана показали лучший результат в упражнении «Эвакуация раненого». Второе место заняли стрелки Узбекистана, третье – Китая.

    Под «непрекращающимся огнем противника» стрелок эвакуировал «боевого товарища» в безопасное место. При этом он вел стрельбу по мишеням с нескольких огневых позиций и поражал цели гранатами.

    Раненого бойца имитировала массивная конструкция из нескольких деревянных брусьев весом более 80 килограммов (средний вес пехотинца в полной боевой экипировке с оружием).

    «Выполняя это упражнение, конкурсант должен показать не только точность в стрельбе и физическую выносливость, но и способность действовать в экстремальной ситуации. Упражнение максимально приближено к боевой, тактической обстановке, – пояснил судья конкурса «Тактический стрелок» майор Галым Садыков.

    Успешным было и выступление наших танкистов в заезде первого дивизиона на подмосковном полигоне «Алабино». В индивидуальной гонке первый экипаж в составе командира танка капитана Бексултана Алдабергена, наводчика-оператора сержанта третьего класса Сунгата Садуакасова и механика-водителя сержанта третьего класса Султана Кутекешова поразил все мишени, безошибочно преодолел все препятствия и показал лучшее время.

    В итоге трассу в 12 километров с тремя огневыми рубежами команда Казахстана прошла за 25 минут 8 секунд. Узбекистана – 25 мин. 18 сек., Вьетнама – 34 мин. 50 сек., Венесуэлы – 47 мин. 5 сек. Второй казахстанский экипаж выступит в индивидуальной гонке конкурса «Танковый биатлон» 16 августа, третий – 20-го числа.

    Сегодня на полигоне «Амандык» города Щучинска Акмолинской области на огневой рубеж вышли военные топографы, участвующие в конкурсе «Меридиан». А на полигоне «Гвардейский» в Жамбылской области дан старт индивидуальной гонке, в ходе которой конкурсанты выполняют огневые задачи из миномета, гранатомета и стрелкового оружия. Станут известны и первые результаты казахстанских военных альпинистов в конкурсе «Эльбрусское кольцо».


    Фото: gov.kz
    #Учения #Минобороны РК #Международная деятельность РК
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