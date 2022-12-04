Победившие в Президентской олимпиаде костанайские школьники получили гранты в вузы

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Трое выпускников костанайских гимназий стали победителями Президентской олимпиады, получив гранты на обучение в вузах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 29 ноября по 2 декабря 2022 года на базе Карагандинского государственного университета им. Букетова прошла ХV Президентская олимпиада по предметам естественно-математического цикла среди учащихся 11-х классов.

192 учащихся со всех школ республики приняли участие в заключительном этапе олимпиады, пройдя 2 отборочных. В течение двух дней школьники решали задания по 4 предметам: 1-й день – математика и химия, 2-й день - физика и биология.

«На республиканский этап олимпиады прошли 6 школьников из Костаная, Рудного и специализированной школы-гимназии-интерната им. И. Алтынсарина.

По итогам олимпиады учащимися области завоеваны 3 медали. «Серебро» у Трефилова Сергея (физико-математический лицей г. Костаная) и Абджанова Айдара (гимназия им. Горького г. Костаная), «бронза» у Погорова Федора (школа-гимназия № 10, город Рудный). Кроме того, призерам олимпиады вручены сертификаты на гранты в высшие учебные заведения страны», - сообщили в пресс-службе областного управления образования.

Трефилов Сергей получил грант на обучение в Актюбинском региональном университете им. Жубанова, Абджанов Айдар и Погоров Федор - в Торайгыров Университете.



