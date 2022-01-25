Победители творческого конкурса в честь 30-летия Независимости РК награждены в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ - В посольстве Казахстана в Иордании состоялось чествование и награждение победителей и участников детского творческого конкурса, посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе приняли участие проживающие в Иордании молодые казахстанцы, которые состязались в конкурсе рисунков под названием «Цвети, мой Казахстан» на тему 30-летия Независимости, а также в конкурсе выразительного чтения стихотворений на казахском языке «Тарихы сырлы, ертеңі Нұрлы Ғажап Ел».

Конкурс прошел в формате онлайн, в нем приняли активное участие проживающие в Иордании казахстанские дети в возрасте от 5 до 15 лет.

Лучшими среди чтецов стихотворений стала Бибінұр Ашенова, а победителями в конкурсе рисунков стали Амир Хасан в категории от 5 до 9 лет и Хаджар Альмахмуд в категории от 10 до 15 лет. К слову, Хаджер Альмахмуд и Жамбыл Әділбаев отмечены отдельным призами жюри за выразительное чтение.

Инициатором и организатором творческого конкурса стала наша согражданка Гаухар Амирова при поддержке проживающей в Иордании казахстанской диаспоры и посольства Казахстана.

Все участники и победители конкурса награждены грамотами, дипломами и памятными призами.

В ходе церемонии награждения посол Айдарбек Туматов поздравил победителей и участников, вручил памятные призы и пожелал дальнейших успехов.