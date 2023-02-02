Победителей в национальных видах спорта наградили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области наградили спортсменов, добившихся в прошлом году высоких результатов в национальных видах спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В байге отмечены семь тренеров, скакунов и наездников. Так, наставник из Шетского района Бекболат Серикбеков получил звание «Лучший тренер – 2022».

«Всего у нас восемь лошадей. Тайфуна я тренирую больше двух лет, и он не единожды занимал первые места. Скакун по кличке Бакторы в прошлом году выиграл автомобиль. Занимаемся и с двумя наездниками. Мальчикам по 10 лет. Рады, что нас отметили, это дает стимул. Будем и дальше добиваться результатов и развивать байгу», – сказал Бекболат Серикбеков.

В различных номинациях также были награждены лучшие лошади, тренеры и спортсмены по кокпару, добившиеся отличных результатов в аудараспак, жамбы ату, садак ату и асык ату.

«Лучшим спортсменом – 2022» по асык ату стал учитель физкультуры школы имени А. Болганбайулы Актогайского района Ерболат Каржаубай.

«В 2022 году я участвовал в составе национальной сборной в первом чемпионате мира по асык ату, проходившем в Румынии. Там занял первое место и стал чемпионом мира. У моих учеников тоже хорошие результаты», – отметил Ерболат Қаржаубай.

За особое развитие кокпара, поднятие его на новый уровень награду получил Актогайский район. А Нуринский район, ставший победителем первенства Карагандинской области среди взрослых по кокпару, удостоен звания «Лучшая команда – 2022».

«Лучшая спортсменка – 2022» по садак ату Юлия Ни занимается конным спортом с 14 лет, а в 17 увлеклась стрельбой из лука. В прошлом году она стала чемпионкой Казахстана по садак ату.

«Сейчас я стреляю и стоя, и на лошадях. Это мне очень нравится. Сложности, конечно, есть: нужно сконцентрироваться и не волноваться. Родители поддерживают меня. В Кокшетау я заняла 3-е место по жамбы ату, а по садак ату стала первой на первом чемпионате РК в Актау. Сейчас готовлюсь к весенним соревнованиям», – отметила Юлия.

Были отмечены и меценаты, которые на протяжении многих лет оказывают помощь в развитии национальных видов спорта.

Также в управлении спорта представили президента новой федерации по байге. С этого года каждый вид национального спорта должен входить в отдельную федерацию.

«Раньше все девять видов были в одной федерации, теперь они будут в отдельных. Думаю, это положительно повлияет на развитие национального спорта. У нас уже сформирована федерация по байге. Ее президентом назначен Асылназ Жумашев, а главным гостренером – Алтай Бимен», – сообщил президент Федерации по национальным и конным видам спорта Карагандинской области Нуржан Шайхин.



Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

