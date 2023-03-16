Победителей студенческого конкурса по арбитражным слушаниям наградили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице наградили финалистов студенческого конкурса по арбитражным слушаниям IAC Central Asia Vis Pre-Moot 2023, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 10 по 15 марта на базе Международного арбитражного центра Астана состоялся студенческий конкурс по арбитражным слушаниям IAC Central Asia Vis Pre-Moot 2023. В этом году в соревновании приняли участие более 100 студентов в составе 20 команд из 16 стран. Из них 8 команд из стран СНГ, включая 2 команды из Казахстана, 6 команд из Европы и 6 команд из Азии. Более 50 арбитров и юристов из ведущих международных юридических фирм и арбитражных ассоциаций оценивали навыки конкурсантов.





Благодаря этому конкурсу студенты получили возможность изучить международное коммерческое право и арбитраж, на практике попытались разрешить международные деловые споры.





«В Астане прошел конкурс среди студентов юридических факультетов не только из Азии, здесь присутствовали студенты со всего мира при поддержке наших партнеров из США. Очень отрадно, что Астана является хабом, который объединяет все страны и проводит такие прекрасные мероприятия. Отмечу, что некоторые студенты не первый год участвуют в данном конкурсе. Их навыки по сравнению с прошлыми годами намного улучшились, к тому же они отточили свои профессиональные качества. Это также было отмечено нашим председательствующим арбитром. Как я уже сказал, все эти мероприятия были реализованы при поддержке наших американских партнеров. Сегодняшние студенты - наши будущие коллеги, юристы и очень примечательно, что ребята обладают такими профессиональными навыками», - сказал регистратор и руководитель аппарата Суда МФЦА и МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт.





В этом году финал конкурса прошел в офлайн-режиме, где за первое место боролись команда из Узбекистана (Ташкентский государственный юридический университет) и Пакистана (Национальный университет наук и технологий). Арбитрами финального раунда выступили председатель МАЦ Томас Крюммель, первый председатель МАЦ и член панели арбитров МАЦ Барбара Доманн KC и Иван Филиппов, юрист юридической компании White and Case (Лондон, Великобритания).





В итоге победителем стала команда из Ташкентского государственного юридического университета. Кубок вручили Самандарбеку Норбоеву и Юлдыз Абдусолиховой. Награды также были удостоены финалисты из Национального университета наук и технологий Пакистана.

Руководитель аппарата Суда МФЦА и МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт отметил их высокое качество подготовки, профессионализма, навыки.

«Дело, которое рассматривали финалисты, касалось коммерческого арбитражного разбирательства, которое берет свое начало с Вены. Кейс был современным, требующий больших навыков и опыта со стороны адвокатов, которые участвовали сегодня в данном разбирательстве. Мы планируем не останавливаться на этом, проводить такие конкурсы в дальнейшем. Мы повышаем навыки не только зарубежных студентов, но и также повышается уровень профессионализма казахстанских юристов», - добавил Кристофер Кэмпбелл-Холт.





Конкурс по арбитражным слушаниям проходит уже второй год при поддержке Программы развития коммерческого права (CLDP) при Министерстве торговли США, что дает возможность студентам из Центральной Азии и стран СНГ проходить обучающие семинары по устной адвокатуре и возможность готовиться к Vis Moot с тренерами международного класса.



