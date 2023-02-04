Победитель турнира Tartyl Fest в Уральске: Свою любовь нашел во время тренировки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 18 февраля в Астане состоится гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В большом мероприятии примут участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований. Один из финалистов – житель Уральска Юрий Кичатов будет участвовать в запланированном фестивале. Он ответил на вопросы корреспондента МИА «Казинформ» в преддверии решающего турнира.

- Юрий, расскажите сначала о себе, имеете ли Вы какие-либо достижения в спорте?

- В жизни каждого спортсмена бывает тот момент, когда ему удается показать лучший результат. Сам я родился и вырос в Уральске. Когда учился в школе, я занимался практически многими видами спорта, однако ни один из них не был по душе. Пять лет назад решил заняться уличным видом спорта – StreetWorkout. Мне тогда было 32 года, что для спортсмена считается довольно взрослым возрастом. Однако это не стало преградой. Наоборот, постепенно мое мастерство улучшалось, а победы на городских, областных соревнованиях привели меня к занятиям StreetWorkout.

Почувствовав себя полноценным спортсменом, попробовал себя в силовом направлении streetlifting. Вместе с уральскими ребятами я побывал на чемпионате Азии 2019 года, прошедшем в России, стал чемпионом в своей весовой категории и привез домой три медали.

Затем последовали чемпионат Европы, Кубок солидарности, мировое первенство. Заняв там второе место, я подтянулся 17 раз, что было достаточным для получения звания мастера спорта.

- Вы уже пять лет упорно занимаетесь уличным StreetWorkout. Что изменилось за эти годы лично для Вас?

- За пять лет в моей жизни многое изменилось. Этот вид спорта поставил меня в совершенно другое русло. Из простого строителя два года назад превратился в тренера, который готовит юниоров. Именно тогда я познакомился со своей возлюбленной Анастасией. Она также тренирует девочек по гимнастике и воздушной акробатике. А через полгода после знакомства, испытывая большое волнение, сделал предложение своей любимой девушке. Так и началась совместная спортивная семейная жизнь.

Развивая лидерские качества, тренируя детей на уличных площадках, я и представить себе не мог, что когда-то масштабно пройдет такой фестиваль как Tartyl Fest. Узнав о таком событии, мы с воспитанниками сразу же активно приступили к подготовке. Мои ученики, не достигшие 13 лет, приняли участие в фестивале и показали свои способности. Теперь, если в этом году будет второй этап фестиваля, ученики надеются на победу.

- Юрий, помним, что Tartyl Fest, прошедший в Уральске, был напряженным. Вы, стали победителем в категории «от 30 лет до 80 кг». Подтянулись 40 раз, чуть-чуть не дотянули до рекорда актауского Дамира Набиева, который сделал 44 подтягивания. В этой связи, сможете ли вы побить его рекорд?

- Я тогда был известен своими успехами в Уральске. Подготовка тоже была очень тщательной. Поэтому я стремился добиться самых рекордных результатов по Казахстану. Неделю назад я подтянулся на турнике 49 раз. Пропуская своих учеников вперед, я стал их поддерживать и ждал своей очереди. Мастер StreetWorkout Айтым Жакупов, который объяснял участникам, как правильно подтягиваться, встал рядом, поддерживал, подбадривал.

Теперь, когда уже размышляю, наверное, все-таки из-за долгого ожидания, может и выгорел. Все зрители болели за меня, считали «35, 36, 37, 38, 39, 40 раз». И в тот момент мои руки соскользнули. Конечно, жаль.

Тем не менее, я стал чемпионом среди участников и получил награду в 200 тысяч тенге. Через месяц вместе с супругой взяли отпуск и отправились в Турцию.

Ребята из других городов показали себя более успешно, этому повлиял их вес (60-65 кг). Не считая Дамира, североказахстанцы тоже подтягивались по 42, 43, 45 раз и показали лучшие результаты. Поэтому я бы сказал, что мои соперники в гранд-финале очень сильны.

- Как в свою очередь идет подготовка к гранд-финалу?

- Осталось около двух недель, подготовка идет полным ходом. Утром – пробежка, потом подтягивание на турнике. Хочу стать победителем, это было бы большой помощью для нашей спортивной семьи. Надеемся на победу.

- Если станете победителем, на что его планируете потратить?

- Скорее всего, я потрачу деньги на квартиру. Конечно, призового фонда не хватает на приобретение квартиры, достаточно лишь первоначального взноса в ипотеку.

- Расскажите о своих родителях?

- Мои родители всегда поддерживают наши инициативы. Также следят в социальных сетях. Мама Людмила Викторовна очень переживает, когда я поднимаю что-то тяжелое. Папа Алексей Петрович не занимался спортом, но, судя по рассказам, из-за службы в рядах воздушно-десантных войск в юности показывал хорошие результаты в подтягивании на турнике. Сам я тоже трижды прыгал с парашютом. У мамы от отца проявились способности к художественному искусству. Она отлично рисовала. Кстати, я тоже могу рисовать портреты, но не развил этот талант.

- Какие качества в людях вы цените больше всего?

-Я высоко ценю трудолюбие, ставлю на первое место доброжелательность людей. Труд превращает личность в полноценного, богатого человека, а спорт развивает характер, наполняет энергией. Я думаю, что эти два понятия дополняют друг друга. Нужно трудиться и заниматься спортом. Сейчас, работая тренером, я вижу, что люди заставляют себя прийти в спортзал на тренировку. Нелегко поддаться спорту. На работе тренирую 50 человек. Хотелось бы, чтобы кзахстанцы никогда не падали духом, уверенно смотрели вперед, поддерживали своих родных, не оставляли своих родителей одних.

- Юрий, большое спасибо за интервью, желаю вам успешного выступления в предстоящем гранд-финале.

С именами победителей Tartyl Fest в Уральске можно ознакомиться по ссылке.





Фотографии из личного архива Юрия Кичатова



