Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Победа в четвертьфинале на Australian Open принесла Рыбакиной $669 тысяч

    24 Января 2023, 11:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира «Большого шлема» на Australian Open в одиночном разряде и заработала 925 000 австралийских долларов ($646 000), а в парном - $47 000 (на двоих), передает МИА «Казинформ».

    При этом Елена дошла до 1/8 финала в парном разряде с Анастасией Павлюченковой из России, на двоих они заработали 67 250 австралийских долларов ($47 000).

    Таким образом, в настоящее время заработок Елены Рыбакиной на турнире Australian Open достигает 958 625 австралийских долларов ($669 000, 309,9 млн тенге).

    Как сообщалось ранее, за выход в полуфинал 23-летняя Елена Рыбакина обыграла 25-летнюю представительницу Латвии Елену Остапенко (17 ракетка мира) — 6:2, 6:4.

    В полуфинале Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь).

    Напомним, первый турнир «Большого шлема» по теннису традиционно проходит в австралийском Мельбурне с 16 по 29 января. В 2023 году призовой фонд турнира вырос на 3,4% и составил рекордные 76,5 млн долларов.

    Распределение призового фонда на турнире Australian Open 2023 выглядит следующим образом:

    Одиночный разряд, квалификационный турнир

    1-й круг — 26 000 долларов;

    2-й круг — 36 575 долларов;

    3-й круг — 55 150 долларов.

    Одиночный разряд

    1-й круг — 106 250 долларов;

    2-й круг — 158 850 долларов;

    3-й круг — 227 925 долларов;

    4-й круг — 338 250 долларов;

    Четвертьфинал — 555 250 долларов;

    Полуфинал — 925 000 долларов;

    Финал — 1 625 000 долларов;

    Титул — 2 975 000 долларов.

    Парный разряд

    1-й круг — 30 975 долларов;

    2-й круг — 46 500 долларов;

    3-й круг — 67 250 долларов;

    Четвертьфинал — 116 500 долларов;

    Полуфинал — 210 000 долларов;

    Финал — 370 000 долларов;

    Титул — 695 000 долларов.

    Микст

    1-й круг — 6 600 долларов;

    2-й круг — 12 650 долларов;

    Четвертьфинал — 25 250 долларов;

    Полуфинал — 47 500 долларов;

    Финал — 89 450 долларов;

    Титул — 157 750 долларов.


    Фото: instagram.com/lenarybakina

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Школа-интернат при республиканском колледже спорта в Алматы возобновит работу
    Елена Рыбакина в Live-рейтинге WTA поднимается на 12-е место
    Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира Большого шлема во второй раз
    Елена Рыбакина: В четвертьфинале меня ждет тяжелая битва
    Популярное
    1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    4 Трое казахстанцев прошли в финал чемпионата Азии-2023 по боксу до 22 лет
    5 Какие санитарные нормы рекомендуется соблюдать в выборных мероприятиях
    Новости партнеров