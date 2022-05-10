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      Жамбылская область

    Победа была завоевана благодаря единству и любви к Родине – ветеран войны

    10 Мая 2022, 02:56

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Макеева поздравил глава региона Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким области Нуржан Нуржигитов навестил ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Ивана Макеева и поздравил с Днем Великой Победы.

    «Ветераны Великой Отечественной войны для всех нас являются примером мужества и отваги. Примите нашу огромную благодарность за ратный подвиг, преданность Родине и самоотверженный труд», - отметил глава региона.

    Иван Федорович Макеев родился в 1927 году в селе Мучкап Мучкапского района Тамбовской области. После школы был призван в армию, служил разведчиком на Забайкальском фронте, принимал участие в войне с Японией, в боях за освобождение городов Мукдена, Харбина, Чаньчуня. Демобилизовался в 1951 году.

    В 1967 году Иван Макеев окончил Высшую школу милиции в городе Алма-Ате. Прошел путь от оперативника до начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности, имеет звание подполковника милиции. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За победу над Японией», а также рядом других боевых и юбилейных наград.​

    «Мы преклоняемся перед Вашим героизмом и смелостью. Благодаря ветеранам, мы сегодня живем в мирной и свободной стране. Память об этом подвиге будет жить в веках. Главное – желаю крепкого здоровья Вам, Вашим родным и близким», - пожелал аким области.

    Ветерану вручили цветы и ценный подарок. За теплой беседой Иван Федорович Макеев рассказал о своей фронтовой жизни и о том, каким был его личный путь к Победе.

    «Победа была завоевана благодаря единству и любви к Родине. Пусть никогда не будет войны, пусть все поколения живут в мире и согласии!», - пожелал ветеран.

    Из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тыс. человек, на фронт отправились более 100 тыс. воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять – обладателями Ордена Славы.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память
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