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    По заказу предприятий в колледжах обучаются более 10 тысяч студентов

    31 Января 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Впервые в Казахстане более 10 тысяч студентов колледжей обучаются по заказу предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внедряется целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Данное направление нами начато с этого учебного года, и уже в этом году более 10 тысяч студентов обучаются по заказу предприятий», - сообщила первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Она пояснила, что для этого предприятие заключает договор о целевой подготовке с колледжем. При этом предприятие берет на себя обязательства по организации практики, стажировки педагогов на своей базе и дальнейшее трудоустройство выпускников.

    Образовательные программы обновляются по требованиям работодателя. В процессе обучения студенты могут проходить практическое обучение на предприятии.

    «Таким образом по окончании обучения 100% выпускников в рамках целевого госзаказа смогут трудоустроиться на данных предприятиях», - добавила Шынар Каринова.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Промышленность
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