По заказу предприятий в колледжах обучаются более 10 тысяч студентов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Впервые в Казахстане более 10 тысяч студентов колледжей обучаются по заказу предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внедряется целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Данное направление нами начато с этого учебного года, и уже в этом году более 10 тысяч студентов обучаются по заказу предприятий», - сообщила первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Она пояснила, что для этого предприятие заключает договор о целевой подготовке с колледжем. При этом предприятие берет на себя обязательства по организации практики, стажировки педагогов на своей базе и дальнейшее трудоустройство выпускников.

Образовательные программы обновляются по требованиям работодателя. В процессе обучения студенты могут проходить практическое обучение на предприятии.

«Таким образом по окончании обучения 100% выпускников в рамках целевого госзаказа смогут трудоустроиться на данных предприятиях», - добавила Шынар Каринова.



