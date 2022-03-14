По всем жалобам на действия сотрудников начаты досудебные расследования – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расследование январских событий осуществляется в рамках трехзвенной модели уголовного процесса. Об этом заявил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расследование осуществляется в рамках трехзвенной модели уголовного процесса. Полиция осуществляет сбор доказательств, прокуратура – дает оценку, суд – выносит решение. При этом все ключевые решения следователей согласовываются с прокурором. Тем самым обеспечивается тройной контроль и объективность процесса. Обеспечивается защита конституционных прав подозреваемых», - заявил во время пленарного заседания Мажилиса Марат Ахметжанов.

Министр отметил, что по всем жалобам на действия сотрудников при задержании, доставлении и производстве следственных действий начаты досудебные расследования.

«Для объективности все эти дела переданы в антикоррупционную службу. Организована видеофиксация следственных действий с обязательным участием защитников», - отметил министр.

Напомним, ранее глава МВД сообщил, что сформированы специальные следственно-оперативные группы по фактам произошедших событий. Допрошены свыше 12 тысяч граждан, назначены более 2 тысяч экспертиз.