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    По всем жалобам на действия сотрудников начаты досудебные расследования – МВД РК

    14 Марта 2022, 11:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расследование январских событий осуществляется в рамках трехзвенной модели уголовного процесса. Об этом заявил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расследование осуществляется в рамках трехзвенной модели уголовного процесса. Полиция осуществляет сбор доказательств, прокуратура – дает оценку, суд – выносит решение. При этом все ключевые решения следователей согласовываются с прокурором. Тем самым обеспечивается тройной контроль и объективность процесса. Обеспечивается защита конституционных прав подозреваемых», - заявил во время пленарного заседания Мажилиса Марат Ахметжанов.

    Министр отметил, что по всем жалобам на действия сотрудников при задержании, доставлении и производстве следственных действий начаты досудебные расследования.

    «Для объективности все эти дела переданы в антикоррупционную службу. Организована видеофиксация следственных действий с обязательным участием защитников», - отметил министр.

    Напомним, ранее глава МВД сообщил, что сформированы специальные следственно-оперативные группы по фактам произошедших событий. Допрошены свыше 12 тысяч граждан, назначены более 2 тысяч экспертиз.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью Суды Мажилис Судебный процесс МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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