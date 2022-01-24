По религиозным мотивам нельзя обосновывать отказы от вакцинации - благочинный Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По религиозным мотивам никто не имеет права обосновывать свои отказы. Такое мнение касательно вакцинации и ревакцинации выразил благочинный города Нур-Султана архимандрит Сергий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Православные христиане, так же как и все жители страны, прекрасно понимают опасность коронавирусной инфекции. Подавляющее большинство верующих прошли вакцинацию. Многие прошли ревакцинацию, благодаря чему удалось спасти много жизней, особенно среди пожилых людей. Немаловажно то, что люди ответственно относятся к посещению общественных мест, пользуются медицинскими масками. Как и сказал наш Президент, наверное, мы все переболеем новым штаммом «омикроном». Мы должны понимать, что те, кто не вакцинирован, для них болезнь может протекать намного тяжелее. Пожилые люди могут переносить намного сложнее и болезненнее», - прокомментировал благочинный города Нур-Султана.

По словам архимандрита Сергия, вакцинация не должна вызывать никаких вопросов.

«Многие наши священнослужители переболели, находились на изоляции. Ни в коем случае нельзя связывать эту сферу с любой религией. Неправильно, когда под предлогами религиозных мотивов пытаются оправдать борьбу с этим. Это вопрос науки и медицины. Никто не может утверждать на 100 % об эффективности. Но на данный момент это дает реальную защиту, и лично в моей практике вакцинация спасла жизни многих людей. По религиозным мотивам никто не имеет права обосновывать свои отказы. Лично мое мнение, вакцинация – защита для здоровья и помощь близким», - добавил он.



