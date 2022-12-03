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    По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС

    3 Декабря 2022, 15:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр продолжает находиться в Экибастузе для контроля работ по ликвидации последствий аварии на городских теплосетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства.

    Для координации действий и принятия оперативных решений первый вице-премьер на регулярной основе проводит заседания специального штаба.

    В настоящее время привлечена дополнительная техника, всего задействовано более 50 единиц. На местах работают 36 бригад (261 человек).

    По состоянию на 12:00 часов 3 декабря из 76 домов без отопления по 48 работа завершена, еще по 28 необходимые мероприятия продолжаются.

    Вместе с тем для горожан по-прежнему функционируют 14 пунктов обогрева.

    Ход восстановительных работ находится на контроле Правительства и местных исполнительных органов. Роман Скляр будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС.

    Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
    Президент Казахстана
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