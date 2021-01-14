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    По итогам выборов в маслихаты Nur Otan поддержали 82% избирателей – Бауыржан Байбек

    14 Января 2021, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Nur Otan выдвинул 216 партийных списков во все маслихаты страны. По итогам выборов в местные представительные органы за партию в среднем проголосовало 82,4% избирателей. Таким образом, из 3 276 мест в маслихатах всех уровней мы получили 2 701 мандат. Об этом сообщил заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек.

    «Вчера по итогам бюро политических советов филиалов «Nur Otan»-а сформированы и направлены для регистрации в территориальные избирательные комиссии списки депутатов маслихатов для всех областей, районов и городов страны.

    В целом, состав наших фракций в маслихатах обновился на 65%.

    Депутатский корпус партии омолодился на 6 лет, и сегодня средний возраст народных избранников составляет 45 лет.

    Треть депутатов всех маслихатов от партии - женщины, 23% - молодежь в возрасте до 35 лет, представленность увеличилась на 11% и 16%, соответственно. Таким образом, полностью исполнено поручение Елбасы, Лидера партии Н.А.Назарбаева по увеличению женщин и молодежи в маслихатах всех уровней», - написал Бауыржан Байбек в Facebook.

    По его информации, 423 депутата – это вновь вступившие в партию гражданские активисты, лидеры общественного мнения, которые воспользовались социальным лифтом в рамках праймериз и прошли через все этапы внутрипартийного отбора.

    «В депутатский корпус вошли представители образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта, НПО, СМИ, профсоюзов, промышленности, а также предприниматели, фермеры, многодетные матери, соотечественники, люди с особыми потребностями и другие. Такая широкая представленность в маслихатах обеспечит сбалансированность принятия решений и защиту интересов всех социальных групп.

    Как сказал Елбасы, быть депутатом от «Nur Otan» – это не привилегия, а большая ответственность. Впереди стоят масштабные задачи. Только совместно мы сможем преодолеть все трудности и достичь намеченных целей», - отметил Бауыржан Байбек

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нур Отан Выборы-2021
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