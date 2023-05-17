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    По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт

    17 Мая 2023, 18:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Китай становится одним из ключевых партнеров в диверсификации нашей экономики. Об этом заявил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов, комментируя визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В череде встреч – и к нам были визиты, и от нас в Китай, я думаю, что этот визит, тем более государственный, а в иерархии дипломатических отношений это наивысший уровень визита, он, очевидно, будет особенным с точки зрения понимания развития наших стратегических отношений по инвестициям и торговле», - сказал Еркин Тукумов.

    Эксперт отметил, что в этом вопросе необходимо учесть и то, что мы находимся в процессе диверсификации экономики.

    «Китай - одна из ключевых стран в реализации этой задачи. Это на сегодня самый большой рынок в мире. За доступ к китайскому рынку идет огромнейшая конкуренция, учитывая наше соседство, мы должны полностью воспользоваться этим шансом. Это касается и привлечения китайских инвестиций к нам, и развития транзита», - подчеркнул Еркин Тукумов.

    Он также отметил, что безвизовое соглашение на 30 дней - также хороший шанс превратить в преимущество наше географическое расположение, в том числе для привлечения туристов.

    «Из 200 млн китайских туристов, которые ежегодно посещают страны мира, к нам приезжает совсем небольшой процент. А туристическая отрасль всегда дает мультипликативный эффект, она может посодействовать и развитию инфраструктуры, и пищевой промышленности, и заключению соглашения с другими странами по единому туристическому кольцу «Туркестан - Ташкент -Самарканд - Алматы», - считает Еркин Тукумов.

    По его словам, государственный визит позволяет решать многие стратегические задачи.

    «Я думаю, что по итогам визита мы получим очень много совместных проектов в экономике, инвестициях», - резюмировал Еркин Тукумов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Китай
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