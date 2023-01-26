Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    По факту лечения хиджамой младенца в Атырау будет проведена проверка

    26 Января 2023, 16:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала вопрос лечения хиджамой (кровопусканием) новорожденного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После пленарного заседания Сената представители СМИ спросили у главы Минздрава: «В соцсетях было распространено видео, где в Атырау новорожденных лечат хиджамой (кровопусканием), насколько это законно?».

    «На сегодняшний день нетрадиционной медициной занимаются люди, они в любом случае, если они оказывают медицинскую помощь, должны лицензировать (деятельность – прим. автора). На сегодняшний день к лицензируемой медицинской деятельности хиджама не относится. Поэтому по данному факту сегодня Комитет (медицинского и фармацевтического контроля) разбирается и будет проводить расследование. В дальнейшем эти вопросы мы рассмотрим», - ответила Ажар Гиният.

    Она также пояснила, предусмотрена ли ответственность за это.

    «Прямая ответственность – если лицензии нет, а лечат детей и оказывают медицинскую помощь, в том числе кровопусканием, с этим будет Комитет разбираться и будут в соответствии с законом приниматься решения», - уточнила Ажар Гиният.


    Фото: hidzhame.ru

    Автор:

    Серик Сабеков

    Происшествия Минздрав РК Здравоохранение Атырау Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Факт продажи медиками новорожденной девочки прокомментировала Ажар Гиният
    Минздрав поддерживает строительство Национального научного центра травматологии и ортопедии в Астане
    К конституционному производству приняты обращения граждан
    Срок получения дородовых выплат сократят до одного часа в Казахстане
    Популярное
    1 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    2 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    3 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    4 Более 20 застройщиков в Усть-Каменогорске обманывали граждан
    5 Глава государства провел заседание Совета Безопасности
    Новости партнеров