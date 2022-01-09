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    По фактам повышения цен на продукты костанайцы могут обращаться на горячую линию

    9 Января 2022, 12:21

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Для костанайцев запущена горячая линия в случае фактов резкого повышения цен на продукты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые граждане Костанайской области! При департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области запущена горячая линия можно обращаться по фактам резкого повышения цен на социально-значимые продукты питания и превышения утвержденной государством предельной цены (70-75 тенге/литр) на сжиженный нефтяной газ (автогаз)»,- сообщили в областном акимате.

    Телефон круглосуточной горячей линии: 87142541897.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области запретили продажу алкогольной продукции на период действия ЧП.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Цены и тарифы Общество ЧП-2022
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