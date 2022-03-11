По численности активного военного персонала Казахстан уступает пяти странам СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге Global Firepower 2022 по численности активного военного персонала Казахстан оказался на 67-м месте из 142 в мире. Численность военных, по данным рейтинга, составила 45 тысяч человек. Среди стран СНГ Казахстан уступил России (850 тысяч), Украине (200 тысяч), Азербайджану (65 тысяч), Узбекистану (55 тысяч) и Беларуси (45 тысяч). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Ниже РК по этому показателю в рейтинге расположились Армения, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова.

По численности населения, ежегодно достигающего призывного возраста, Казахстан оказался на более низкой позиции: 70-е место из 142 (269,4 тыс. человек). Впрочем, по этому показателю РК «обогнали» всего три страны СНГ: Россия, Узбекистан и Украина.

В четвёртом квартале 2021 года в РК в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения работали 496 тысяч человек — на 0,9% больше, чем годом ранее.

Большая часть занятых в секторе проживала в Алматинской области: 72,9 тысячи человек, минус 1,9% за год. В тройке лидеров также оказались Восточно-Казахстанская и Карагандинская области.

Наименьшая численность занятых в секторе отмечена в Атырауской и Мангистауской областях.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения выросла на 11,9% за год, до 245,4 тысячи тг. Реальный рост покупательной способности заработных плат составил 2,9%.

Из 17 регионов РК только в двух заработная плата выше, чем в среднем по стране. Лидирует столица: 469 тысяч тг — в 1,9 раза больше, чем в среднем по республике (годовой рост — на 5,8%). Далее идёт Алматы: 263 тысячи тг. Замыкает тройку лидеров Кызылординская область: 244,4 тысячи тг, что, однако, уступает среднеказахстанскому показателю.

Наименьшая заработная плата в секторе зафиксирована в Восточно-Казахстанской области: всего 198,7 тысячи тг.