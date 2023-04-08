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    По акту прокурорского надзора выплатили зарплату 62 работникам в Жанаозене

    8 Апреля 2023, 23:23

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура г. Жанаозен провела анализ по соблюдению трудового законодательства в ТОО «ECSAD» и выявила нарушения. 62 работникам товарищества не выплатили более 24 млн тенге в качестве зарплаты за декабрь 2022 года и за февраль текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.

    В связи с чем, прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законности в управление государственной инспекции труда Мангистауской области.

    По результатам рассмотрения представления задолженность полностью погасили, восстановлены конституционные права работников.

    Кроме того, за нарушение требований по оплате труда в соответствии с ч. 1 статьи 87 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» на работодателя наложен штраф в размере 30

    месячных расчетных показателей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Права человека Генпрокуратура Мангистауская область
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