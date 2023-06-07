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    По 6 госаудитам в 2023 году материалы передали в правоохранительные органы – Наталья Годунова

    7 Июня 2023, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова озвучила статистику передач материалов в правоохранительные органы после проведения госаудитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы считаем, что при планировании закладывается неэффективное использование. Для этого принимаем меры, чтобы рекомендации исполнялись. Если они не исполняются, то мы фиксируем как нарушения финансовые или процедурные. В целом, в 2022 году мы провели 20 аудиторских мероприятий. Из 20 только по 4 не было передачи материалов в правоохранительные органы. По всем остальным была передача», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

    По ее словам, для принятия процессуальных решений было передано всего 15 материалов, по 6 материалам возбуждены уголовные дела.

    «Проводится досудебное расследование, итоги которых будут известны после завершения. Вы знаете, что мы не можем озвучивать результаты, пока не будет решения суда. Два материала направлены на дополнительную проверку в уполномоченные органы, по 7 производства прекращены. Ситуация такая. В этом году, на сегодня мы завершили 9 аудитов. Из 9 только по 3 не переданы материалы в правоохранительные органы», - добавила Наталья Годунова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МВД РК Аудит
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