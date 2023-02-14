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    По $150 будут ежегодно выплачивать казахстанским детям из Нацфонда

    14 Февраля 2023, 15:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков озвучил запланированный к реализации механизм по выплате части доходов Национального фонда детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «50% инвестиционного дохода Национального фонда будет распределяться между детьми всех возрастов до 18 лет. В целях нивелирования возможных отрицательных значений инвестиционного дохода в отдельные промежутки времени, ставку инвестиционного дохода планируется определять на основе среднегодового значения за предыдущие периоды», - сказал Даурен Темирбеков на обсуждении в Сенате.

    Он также сообщил, что по прогнозным оценкам такой подход позволит ребенку, участвующему в данной программе с самого рождения, получить 18 ежегодных выплат, в размере по 150-160 долларов США.

    «Учитывая многолетний опыт по реализации социальных проектов, оператором проекта планируется определить АО «Единый накопительный пенсионный фонд», - добавил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Социальная поддержка Минфин РК ЕНПФ Соцвыплаты Дети Нацфонд
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