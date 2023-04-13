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    По 10 лет получили два студента за продажу наркотиков в Акмолинской области

    13 Апреля 2023, 02:18

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области оглашен приговор двум 19-леним студентам, занимающимся незаконным оборотом психотропных веществ. Специальный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области назначил им по 10 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, 19-летние студенты, являющиеся жителями СКО, занимались незаконным оборотом психотропных веществ в Акмолинской области, а это особо тяжкое преступление (п.п.1, 3, 5 ч. 3 ст.297 УК).

    «Молодые люди захотели заработать и в интернет-приложении вступили в преступный сговор с другим лицом, которое предложило им работу закладчиком по распространению психотропного вещества «мефедрона». Подсудимые по полученным координатам в лесу подняли закладку с «мефедроном» и при выходе из леса были задержаны сотрудниками полиции. При обыске у них обнаружены свертки в количестве 21 штуки, приобретенные для продажи», - сообщили в ведомстве.

    Показаниями свидетелей и подсудимых, личного обыска, заключения эксперта, протоколом осмотра сотовых телефонов подсудимых установлена хронология переписок с другим лицом о сути работы закладчиком.

    «Таким образом, М. и Е., используя электронные информационные ресурсы, в группе лиц по предварительному сговору незаконно приобрели, хранили с целью сбыта психотропное вещество в особо крупном размере. С учетом обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание – положительную характеристику по месту жительства и учебы, впервые привлечение к уголовной ответственности, молодой возраст (по 19 лет), отсутствие отягчающих обстоятельств, характер и повышенную степень общественной опасности, совершенного ими особо тяжкого преступления, суд назначил каждому лишение свободы на 10 лет», - пояснили в ведомстве.

    Материалы в отношении соучастника были выделены в отдельное производство.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Суды Борьба с наркотиками
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