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    По 1,5 млн тенге получат ветераны ВОВ ко Дню Победы в Астане

    27 Апреля 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане сейчас проживает 10 ветеранов Великой Отечественной войны. В честь Дня Победы единовременно каждый из них получит по 1,5 миллионов тенге, передает официальный сайт городского акимата, передает МИА «Казинформ».

    Самому старшему из 10 проживающих в столице ветеранов ВОВ 103 года, самому младшему - 97лет. В этом году ко Дню Победы было решено выплатить каждому из них по 1,5 миллиона тенге.

    436 человек, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, кроме участников и инвалидов ЧАЭС, получат по 120 750 тенге. В их числе 13 военнослужащих, проходивших службу в период ВОВ, лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии, граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения.

    Ветеранам боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов боевых действий в Афганистане) - военнослужащим, выполнявшим задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротвоческой операции в Ираке, участвовавшим в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – предусмотрены выплаты в размере 35 МРП (120 750 тенге). Таковых в столице 899 человек.

    Труженики тыла, семьи погибших военнослужащих, супруги умерших инвалидов ВОВ получат к 9 мая по 11 МРП (37 950 тенге).

    Отметим, что выплаты ветераны начнут получать уже 27 апреля.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Пенсия
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