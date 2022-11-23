Плюсы от массового приезда россиян назвал министр нацэкономики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров назвал позитивные последствия от массового приезда граждан России на экономику Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насчет негативных (последствий - прим. автора) пока не могу сказать. Как я и говорил, это временное явление. Действительно оказалось так. Две трети из приехавших россиян, около 200 тысяч, выехали. Они воспользовались Казахстаном как транзитной территорией. Часть из них останутся максимум на 90 дней, если только они не получат вид на жительство», - сказал Алибек Куантыров журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

По его словам, в начале была определенная нагрузка на социальную инфраструктуру, но вопрос, по мнению министра, решился. Глава ведомства считает, что во время наплыва россиян Казахстан показал свое гостеприимство. Сейчас, как он добавил, страна работает над тем, чтобы обеспечить устойчивую работу всех служб в целях защиты интересов казахстанцев.

«Что касается положительных моментов, то сферы, которые требуют высокую квалификацию, будут создавать здоровую конкуренцию для того, чтобы наши граждане так же повышали свою компетенцию. В частности, в IT-сфере. Одним из толчков положительных моментов была пандемия COVID, чтобы простимулировать дальнейшее развитие IT-сферы. Еще приток IT-специалистов из России, Беларуси, Украины. Это, в целом, положительно отразилось на развитии нашей экономики, в частности на цифровизации», - считает Алибек Куантыров.

Также как отметил глава ведомства, это положительно повлияло и на торговый баланс.

«Хорошо то, что такой приток влияет на потребительский спрос. Где-то, конечно, сказывается на ценах, ажиотажный период, но потом это все стабилизировалось. Приезжают и покупают здесь услуги, товары – можно сказать мы экспортируем услуги, не ввозя их на территорию РФ», - резюмировал министр нацэкономики.



