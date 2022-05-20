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    Пляжный сезон открыли в Байконуре

    20 Мая 2022, 20:30

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В городе Байконуре начала свою работу зона отдыха на набережной реки Сырдарьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новая пляжная зона в городе появилась несколько лет назад и включает целый комплекс для досуга и отдыха байконурцев и гостей города. Главным объектом для посещения является уникальный природный сероводородный источник, где все желающие принимают водные процедуры. Купание же в реке Сырдарье запрещено.

    На территории зоны отдыха рядом с целебным источником расположены раздевалки и душевые кабины, для любителей спорта открыты баскетбольная и волейбольная площадки со специальным покрытием, современные уличные тренажеры, работают детские игровые комплексы, торговые павильоны.

    Одним из излюбленных мест зоны отдыха стала стела для фотографирования с надписью «Я люблю Байконур».

    «В нашем городе два сероводородных источника, которые являются главным спасением в жаркие летние дни, и с их благоустройством городская пляжная зона, на которой располагался раньше только источник, стала нашим лучшим местом для досуга и взрослых, и детей», - рассказали жители Байконура.

    Также в нескольких местах в городе, в том числе и в пляжной зоне, открыты уличные библиотеки, где посетители могут брать и обмениваться книгами, пополнять библиотечный фонд.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Байконур Туризм Общество
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