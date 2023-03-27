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    Площадку по приему строительных отходов запустили в Астане

    27 Марта 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление охраны окружающей среды и природопользования в целях снижения объема образования стихийных свалок запустило санкционированную площадку по приему и переработке строительных отходов Северная гряда. Об этом сообщается на сайте акимата Астаны, передает МИА «Казинформ».

    На площадке принимаются такие строительные отходы, как бетон, кирпич, асфальт, железобетон и другие виды твердых строительных отходов.

    Согласно статье 376 Экологического кодекса, строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте.

    «Все строительные компании могут заключить договор напрямую с доверительным управляющим площадки во избежание нарушения требований экологического законодательства», - говорится в сообщении.

    Прием чистых строительных отходов, отделенные от других примесей, будет вестись по тарифу 1300 тенге за 1 тонну.

    Жители города (физические лица) единоразово в течение календарного года могут сдавать строительный мусор на площадку до 250 кг бесплатно.

    Площадка расположена по адресу: г. Астана, район Байконур, шоссе Алаш (трасса Астана-Павлодар), напротив городского полигона ТБО.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Экология Строительство
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