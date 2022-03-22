Площадка для особенных детей открылась в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на набережной города Актау открылась современная детская площадка для особенных детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На площадке для развития движения детей и взрослых с ограниченными возможностями смогут тренироваться люди с инвалидностью от 7 лет и старше. На тренировочной площадке общей площадью 120 квадратных метров установлены качели, турники и другое. На земле также постелено специальное покрытие для защиты от травм.

Необычный

«Этот уникальный проект был построен за счет спонсорских средств. Тренажеры были изготовлены по специальному заказу в Алматы и Актау. Я призываю горожан не портить и бережно относиться к новому объекту», - сказала представитель общественного проекта «Мейірімді жүрек» Лаззат Калиева.

Как сообщалось, в 2022 году на территории города Актау будет построено 10 игровых и 10 спортивных площадок.