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    Площадка для особенных детей открылась в Актау

    22 Марта 2022, 19:07

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на набережной города Актау открылась современная детская площадка для особенных детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На площадке для развития движения детей и взрослых с ограниченными возможностями смогут тренироваться люди с инвалидностью от 7 лет и старше. На тренировочной площадке общей площадью 120 квадратных метров установлены качели, турники и другое. На земле также постелено специальное покрытие для защиты от травм.

    Необычный

    «Этот уникальный проект был построен за счет спонсорских средств. Тренажеры были изготовлены по специальному заказу в Алматы и Актау. Я призываю горожан не портить и бережно относиться к новому объекту», - сказала представитель общественного проекта «Мейірімді жүрек» Лаззат Калиева.

    Как сообщалось, в 2022 году на территории города Актау будет построено 10 игровых и 10 спортивных площадок.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Общество
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