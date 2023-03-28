Площадь снегопокрытия в Казахстане составляет 29%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МЧС для оценки возможной паводковой ситуации в регионах используется карта снегопокрытия Казахстана. Карта составляется РГП «Казгидромет» по данным оперативного космического мониторинга снежного покрова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК.

«При составлении карты Казгидрометом оцениваются площади снегопокрытия в процентах от общей территории региона, что позволяет оценить, где идет активное снеготаяние и остается риск подтопления населенных пунктов талыми водами. Кроме того, показанные на карте площади бассейнов рек и водосборов крупных водохранилищ позволяют оценить, где и когда начнутся процессы увеличения расходов воды в реках, а где опасность больших притоков талых вод по ним снижена», - пояснили в МЧС.

По данным ведомства, на территории страны на сегодняшний день снегом покрыто 29%. Снег остается в небольших горных территориях Жамбылской, Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областях. Идет активное снеготаяние в Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской, Улытауской и Абайской областях.