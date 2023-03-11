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    Площадь морского льда в Антарктике достигла исторического минимума

    11 Марта 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Площадь морского льда в Антарктике в феврале достигла исторического минимума, это происходит уже второй год подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

    Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что в глобальном масштабе это был пятый самый теплый февраль за всю историю наблюдений, с большим количеством экстремальных температур и осадков, а в Европе была вторая самая теплая зима за всю историю наблюдений.

    Морской лед оказывает большое влияние на глобальные, региональные и местные погодные условия, и является ключевым климатическим показателем в докладах ВМО о состоянии глобального климата. Изменения в площади морского льда могут иметь серьезные последствия для экосистем и общества.

    Потепление Арктики происходит более чем в два раза быстрее, чем среднее глобальное потепление. В результате арктический морской лед резко сократился за 45 лет спутниковых наблюдений. В конце зимнего морозного периода в феврале площадь морского льда была второй самой низкой за всю историю наблюдений.

    В январе и феврале площадь антарктического морского льда достигла рекордно низкого уровня. К концу февраля площадь льда составляла 1,83 миллиона квадратных километров. Это на 93 000 квадратных километров ниже рекордного минимума, зафиксированного в феврале 2022 года.

    В течение всего прошлого года площадь морского льда в Антарктиде была в целом низкой, а новый лед был более тонким и хрупким, чем обычно. В то же время Антарктический полуостров (северо-западная оконечность вблизи Южной Америки) является одним из самых быстро нагревающихся регионов планеты – почти на 3°C за последние 50 лет.

    Ранее сообщалось, что в Антарктиде от шельфового ледника Брант откололся айсберг размером с Лондон. В течение нескольких лет ученые наблюдали образование трещин в 150-метровой толще льда, а окончательный разлом произошел в январе во время прилива.

    Фото: Тimesnews

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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