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    Пленарное заседание форума Digital Bridge 2022 с участием Президента началось в Астане

    28 Сентября 2022, 11:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана началось пленарное заседание четвертого Международного технологического форума Digital Bridge 2022, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках форума представители государственных органов, венчурные инвесторы, технологические предприниматели и ведущие казахстанские и международные эксперты, в числе которых специалисты компании Huawei Technologies Kazakhstan, соберутся на одной площадке для обсуждения актуальных вопросов по цифровой трансформации и модернизации производственных процессов в современных реалиях.

    Организаторами мероприятия выступает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан при участии акимата города Астаны и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Форум проводится при поддержке компании Huawei Technologies Kazakhstan, Kaspi Bank, Tech Culture, KPMG и др.

    Главной темой форума Digital Bridge в этом году стала концепция «Central Eurasia as a New Tech Platform - Центральная Евразия как новая технологическая платформа». Являясь связующим звеном между Европой и Азией, Казахстан создает новую реальность для евразийского региона за счет внедрения цифровых технологий, а также создания условий для перехода экономики на принципиально новый вектор развития – цифровую экономику будущего.

    В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, панельные сессии на высшем уровне, посвященные обсуждениям возможностей устойчивого цифрового развития экономики, государственного управления и социальной сферы, выставка технопарков стран-участников Организации Тюркских государств и стран Центральной Азии, а также Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом 2022.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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