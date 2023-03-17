Плавсредства, мотопомпы и вездеходы готовят на период паводка в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сейчас паводковая обстановка стабильная. Однако спасатели уже подготовили группировку сил и средств на случай ухудшения обстановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов сообщил, что на учет взяли 85 населенных пунктов, подверженных подтоплениям. Для оперативного реагирования создали группировку сил и средств из числа сотрудников департамента, полиции и национальной гвардии в составе 475 человек, подготовили 135 единиц техники.

В наличии 27 единиц транспорта для перевозки и эвакуации населения, пять болотоходов-вездеходов, 116 плавательных средств, 369 мотопомп малой и большой производительности, 370 водонепроницаемых костюмов и 65 палаток.





«Исходя из гидрологического прогноза и проведенных снегомерных маршрутов, объемы влагозапасов в бассейне реки Есиль превышают среднемноголетние значения на 69%. Наблюдается значительное уменьшение объемов воды в озерах, которые могут принять определенное количество талого стока. Однако показатели осеннего увлажнения и промерзания почвы превышают прошлогодние значения, что вызывает определенные опасения для населенных пунктов, состоящих в зоне риска талых вод», - пояснил Р. Камалов.





Он добавил, что департамент сформировал группировку сил и средств в восьми направлениях. Их заранее разместят на уязвимых в паводковом отношении участках.

«Реагирование на паводковые явления будет производиться путем сосредоточения сил

и средств для мониторинга и сопровождения потоков талых вод по ходу развития обстановки, начиная с притоков и малых рек, с последующим перемещением на основные водные артерии по мере подъема уровня воды вниз по течению», - отметил Р. Камалов.

По области вывезли около 500 тысяч кубических метров с нега, проводят очернение полей на путях движения талых вод, расчистку водопропускных труб и арыков.

По словам Р. Камалова, в третьей декаде марта температура воздуха днем и ночью будет выше нуля, начнется интенсивное снеготаяние и формирование талого стока.



