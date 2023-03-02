Платформа для мониторинга недропользователей появилась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения доступа к геологической информации, распределения лицензионных участков, а также формирования отчетности и мониторинга деятельности недропользователей в Казахстане разработали цифровую платформу «Minerals.gov.kz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее реализацией данного проекта по поручению Главы государства занималось Министерство экологии и природных ресурсов, позже эта работа была передана в ведение Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, отмечает пресс-служба МЦРИАП.

Эту большую и ответственную работу министерство поручило специалистам АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (ҚҒС). Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» директор департамента пространственных данных нацкомпании ҚҒС Оскен Тойшибеков, в основу платформы легли материалы космического мониторинга, анализ пространственных данных каждого участка с наложением территории сельского хозяйства, водного или лесного фонда.

«Теперь недропользователям и потенциальным инвесторам доступна полная картина о запрашиваемом участке, начиная от прилегающей инфраструктуры и заканчивая прошлыми геологическими и геофизическими отчетами в электронном формате», - отметил Оскен Тойшибеков.

Теперь автоматические инструменты платформы моментально показывают пересекающиеся конфликты природопользования. Пользователи имеют возможность рассматривать и выбирать участки, на которых разрешено либо запрещено вести разведочные или добычные работы согласно законодательству через единое окно.

Ранее все процессы, от изучения геологических отчетов до получения лицензий и предоставления ежегодных отчётов, проводились на бумаге. Кроме того, существовали многочисленные коррупционные риски и ошибки из-за недостаточности данных для проверки.

По информации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, на платформе уже идет работа по приему заявок, рассмотрению и выдаче лицензии на разведку и добычу твердых полезных ископаемых. Более того, наряду с онлайн-приемом регистрируются даже заявки, поданные в бумажной форме. Таким образом, обеспечивается прозрачность соблюдения права недропользователя получения доступа к недрам по принципу «Первый пришел – первый получил», предусмотренному в Кодексе о недрах и недропользовании.

В данное время на платформу загружено уже 30 тысяч геологических отчетов, в текущем году планируется дополнить карту изученности еще не менее 24 тысячами отчетов.

В настоящее время проводятся работы по разработке новых функций и подготовке к внедрению в промышленную эксплуатацию, которая запланирована на май 2023 года. Ведется обучение недропользователей и демонстрация работы платформы. При этом разработчиками осуществляется сбор предложений по улучшению и развитию функционала, которые будут учтены в дальнейшем развитии сервисов.





Фото: Пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК



