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    Планы по запуску новых энергогенерирующих мощностей обсудили в Правительстве

    23 Марта 2023, 14:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития энергетической отрасли Казахстана рассмотрены на совещании с участием руководителей Минэнерго, фонда «Самрук-Казына» и нацкомпании «КазМунайГаз» под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

    Так, обсуждены планы по привлечению крупных международных инвесторов, запуску новых энергогенерирующих мощностей (тепло, электричество), развитию возобновляемых источников энергии и модернизации инженерной инфраструктуры.

    Участники совещания также рассмотрели меры по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

    В I квартале производство автобензинов, дизельного топлива и сжиженного газа превысило показатели утвержденного плана Минэнерго. В частности, запасы дизтоплива с 1 января по 1 марта увеличены с 241 до 326 тысяч тонн.

    ГСМ в приоритетном порядке направляются сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социально-значимым предприятиям.

    Вместе с тем, в некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива, связанные с чрезмерно высоким уровнем потребления. В этой связи Минэнерго принимаются меры по восполнению необходимых объемов.

    Кроме того, затронуты актуальные вопросы развития газовой отрасли с учетом баланса производства и потребления топлива в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Энергетика
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