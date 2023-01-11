Планы по строительству ТЭЦ в городах озвучил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планами по строительству ТЭЦ в регионах и городах страны поделился Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас планы по строительству ТЭЦ. В городе Астане до конца текущего года планируется сдать в первую очередь ТЭЦ-3. В Алматы проводится работа по переводу ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 на газ, ведется строительство парогазовых установок: и мощность будет увеличена, но и экологические вопросы тоже будут решаться», - сообщил Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Кроме того, по словам главы Правительства, определены инвесторы по строительству ТЭЦ в Кызылорде, а также парогазовые установки в Туркестанской области. Эти проекты, как уточнил глава Правительства, должны быть сданы в эксплуатацию до 2025 года.

«Проводится Министерством энергетики тендер на строительство ТЭЦ в Кокшетау, план ввода в эксплуатацию – 2027 год. Проводится работа по разработке технико-экономической документации по строительству ТЭЦ в городе Семее, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год. Кроме того, мы говорили о том, что сейчас внедряется программа «Тариф в обмен на инвестиции», которая будет действовать ближайшие пять лет. Мы планируем снизить уровень износа на 20 процентных пунктов: это по электроснабжению и по водоснабжению по всей инфраструктуре», - пояснил А. Смаилов.

Комментируя ситуацию в Экибастузе, Премьер-Министр отметил, что вопросы модернизации и обновления инфраструктуры являются серьезными вопросами.

«Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений вопроса, либо они откладывались. Мы получили те проблемы, которые мы сегодня видим. Что касается Экибастуза, то сейчас город возвращается к нормальной жизни. Была проведена большая работа по стабилизации обстановки в этом городе», - добавил глава Правительства.

Ранее Алихан Смаилов заявил о том, что будет проводиться работа по обновлению ТЭЦ в Экибастузе.



