Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Планы по строительству новых школ не полностью реализованы в 10 регионах РК

    9 Августа 2022 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десять регионов не полностью выполняют планы строительства новых школ. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важную роль в повышении качества образования играет обеспеченность школ современными предметными кабинетами. В 2021 году по плану приобретено 1 825 предметных кабинетов для 949 школ, план выполнен. В этом году 70% школ будут обеспечены предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM. Однако, согласно нашей информации, в Улытауской, Жамбылской областях не было принято решение о выделении соответствующих средств, прошу акиматы взяться за этот вопрос. До конца года есть время», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    По его словам, в целях обеспечения школ комфортной, безопасной и современной образовательной средой в 2021 году вместо запланированных 200 школ открыто 277 учебных заведений. Этому способствовало активное участие частного сектора.

    «Кроме того, 10 регионов не полностью выполнили план по вводу 42 новых школ и 21 тыс. ученических мест. Мы наращиваем сеть частных школ. В этом году планируется построить 225 школ на 214 тыс. мест. Из них в настоящее время введено в эксплуатацию 49 школ на 22 тыс. мест. Утверждены конкретные показатели по каждому региону, каждому селу и городу. Во избежание этих рисков акиматы прошу не допускать срывов сроков ввода школ», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Образование #Общество #Асхат Аймагамбетов #Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Провести аудит старых школ просит министр просвещения РК
    Школы по новым стандартам начнут строить в Казахстане
    Около 50 школ модернизируют в Карагандинской области
    Более 280 млн тенге выделили на учебники в Петропавловске
    Популярное
    1 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
    2 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
    3 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
    4 Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
    5 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области