Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Планы дальнейшего развития КазНУ представил Президенту Жансеит Туймебаев

    27 Апреля 2022, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ректора Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеита Туймебаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту были представлены результаты проделанной за год работы и планы дальнейшего развития университета. Ректор КазНУ ознакомил Главу государства с ходом образовательного процесса, научно-исследовательской работы, международными достижениями ученых вуза.

    В ходе встречи Жансеит Туймебаев представил Президенту предложения, направленные на повышение эффективности научно-исследовательских проектов, улучшение кадровой работы, а также реконструкцию городка КазНУ в преддверии 90-летия учебного заведения. По его словам, к 2024 году университет планирует запустить более 650 проектов по наиболее перспективным направлениям научно-технического развития страны. Как сообщил ректор, преобразование результатов проектов в реальный сектор экономики будет осуществляться путем создания порядка 20 спин-офф компаний.

    Жансеит Туймебаев также остановился на проблемах вуза, накопившихся в учебном заведении за долгие годы, и высказал свои предложения по их решению. В частности, он сообщил о высоком уровне износа общежитий и учебных корпусов, а также что более 2 тысяч преподавателей и сотрудников нуждаются в обеспечении жильем.

    В завершение встречи Глава государства выразил поддержку предложениям руководителя учебного заведения, особо отметив необходимость кардинального повышения качества образования и увеличения вклада науки в социально-экономическое развитие страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Образование Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области