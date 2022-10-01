Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    Плановый ремонт установок начали на Атырауском НПЗ

    1 Октября 2022, 17:07

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 1 октября 2022 года на Атырауском НПЗ начались ремонтно-профилактические работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ремонт технологических объектов будет осуществляться поэтапно. Установки на АНПЗ работают по двухпоточной системе переработки нефти, останавливаются и запускаются поочередно. Поэтому полной остановки завода не будет. Во время ремонта завод продолжит работать на 50-70 % мощности с выпуском и отгрузкой целевой продукции», - сообщает пресс-служба предприятия.

    За октябрь-ноябрь планируется переработать 692 тыс. тонн нефти. Cреднесуточная переработка будет составлять 11 тыс. 347 тонн, что составляет 68 % от проектной мощности завода. При этом среднесуточное производство нефтепродуктов будет составлять: автобензин – 2 тыс. 400 т/сутки, дизельное топливо – 2 тыс. 600 т/сутки, реактивное топливо – 240 т/сутки, сжиженный газ – 170 т/сутки.

    «Планово-предупредительный ремонт АНПЗ будет проведен согласно требованиям Закона «О гражданской защите» в области промышленной безопасности Республики Казахстан. Делается это для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации технологического, электросилового, компрессорного и динамического оборудования с целью достижения проектных показателей установок, улучшения экологических параметров и ревизии средств автоматизации», - сообщает пресс-служба.

    Выход АНПЗ на стабильный режим работы планируется осуществить также поэтапно до второй декады ноября 2022 года.

    Ранее сообщилось, что завод приступит к ремонту в сентябре 2022 года. Однако для стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов ремонт был перенесен на 1 октября 2022 года.

    Фото: m.azh.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще два участка дорог перекрыли из-за ремонта в столице
    Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    Казахстан ввел временный запрет на импорт авиакеросина из РФ
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана