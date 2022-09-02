Планируется открыть проезд еще на 70 км автодороги «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О состоянии автомобильных дорог в Казахстане проинформировал на брифинге главный инженер компании «КазАвтоЖол» Талгат Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«90% республиканской сети автодорог находится в удовлетворительном состоянии. По внутренним трассам порядка 60% соответствует нормативным требованиям», - сказал Талгат Смагулов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер также сообщил о строительно-монтажных работах на республиканских дорогах «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» (768 км) и «Калбатау-Майкапшагай» (415 км).

«Ранее работы велись слабыми темпами, подрядчики отстали от утвержденных графиков производства работ. Соответственно, Обществом пересмотрен состав строительного консорциума, который состоял из отечественных и зарубежных строительных компаний. В связи с ненадлежащей работой генеральных подрядчиков они отстранены от работ. На данный момент строительные работы завершают лидеры консорциума. В рамках проекта ТКУ на данный момент проезд обеспечен на 602 км, до конца года планируем открыть еще 70 км дороги. Что касается «Калбатау-Майкапшагай», работы продолжаются на всех 10 участках, открыто движение на 135 км, до конца года планируется открыть 50 км», - уточнил Талгат Смагулов.