Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Планируемая к строительству АЭС закроет до 12% энергопотребления к 2035 году

    15 Мая 2023, 12:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ведущий инженер отдела атомной энергетики ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Кумар Аусенов рассказал о том, сколько энергии будет вырабатывать запланированная к строительству в Казахстане АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По нашим подсчетам, мы будем закрывать 12% потребления, которое будет к 2035 году. Мы надеемся, что так примерно будет», - сказал Кумар Аусенов в кулуарах Евразийского национального университета перед началом круглого стола касательно влияния АЭС на экологию.

    Он также сообщил о ежегодном росте потребления электроэнергии в стране.

    «Сейчас в Казахстане рассматривается стратегия, обсуждаются предложения. Возможно, это будет не одна станция, потому что потребление энергии у нас растет с каждым годом примерно по полгигаватта, население добавляется где-то по 400-500 тысяч. Мы стараемся идти на опережение, пока планируется два блока АЭС», - добавил спикер.

    Ранее ведущий инженер отдела атомной энергетики ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Кумар Аусенов объяснил преимущество АЭС перед возобновляемыми источниками энергии и рассказал о проводимой работе по выбору технологий для строительства атомной станции в стране.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика
    Новости по теме
    Новости по теме
    От чего зависит стоимость строительства АЭС, рассказали в Минэнерго
    Международные эксперты будут наблюдать за строительством АЭС в Казахстане
    Строительство АЭС: наличие человеческого фактора при эксплуатации станции прокомментировал эксперт
    Преимущества АЭС перед другими источниками энергии назвали эксперты
    Популярное
    1 Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
    2 Как проходило голосование в Турции
    3 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    4 Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК
    5 Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
    Новости партнеров