Планировавшего покушение на Президента адвоката осудили в Астане на 17 лет лишения свободы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Суд вынес приговор адвокату коллегии адвокатов города Астаны, планировавшему покушение на Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

28 сентября 2022 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении А.

Уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании в соответствии со статьей 29 УПК РК.

По решению суда А. признан виновным, и ему назначено наказание:

- за государственную измену (ст.175 ч. 1 УК) 11 лет лишения свободы;

- за перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо или с сокрытием от таможенного контроля огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору (ст.286 ч. 2 п. 4 УК) 9 лет лишения свободы;

- за незаконные приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, группой лиц по предварительному сговору (ст.287 ч. 4 УК) 7 лет лишения свободы;

- за приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов, взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ст.ст.24 ч. 1-288 ч. 2 УК) 4 года лишения свободы;

- за приготовление к посягательству на жизнь Президента Республики Казахстан в целях прекращения его государственной деятельности, а также из мести за такую деятельность (ст.ст.24 ч. 1-178 УК) 10 лет лишения свободы;

- за приготовление к акту терроризма (ст.ст.24 ч. 1-255 ч. 4 УК) 10 лет лишения свободы;

- за приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих (ст.ст.24 ч. 1-380-1 ч. 2 п. 1 УК) 10 лет лишения свободы;

- за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в небольшом и особо крупном размерах (296 ч. 4 УК) 5 лет лишения свободы;

В силу части 4 статьи 58 УК путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что з адержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на Президента РК.