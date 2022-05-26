План развития Актюбинской области представили депутатам маслихата

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошла очередная восьмая сессия областного маслихата, на которой был рассмотрен вопрос реализации плана развития области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О реализации плана развития области за 2021 год депутатам сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гулькасима Суентаева. Она напомнила депутатам, что в конце прошлого года был утвержден план развития области на 2021-2025 годы, в котором предусмотрено 2 основных направления, 8 целей и 125 целевых индикаторов, из которых 21 индикатор предусмотрен в карте стратегических показателей, 104 индикатора – в национальных проектах.

«Данный программный документ находится под нашим постоянным контролем, регулярно проводится анализ по выявлению рисков неисполнения индикаторов, проводятся соответствующие совещания и ответственным управлениям даются соответственные поручения», - сказала Г. Суентаева.

Также в ходе сессии были рассмотрены вопросы, касающиеся внесения изменений и дополнений в решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2022-2024 годы», «Об утверждении Правил погребения и организации дела по уходу за могилами в Актюбинской области», «О ставках платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников», «Об определении перечня социально значимых внутриобластных автомобильных сообщений Актюбинской области, подлежащих субсидированию в 2021-2023 годах» и другие.

«В области реализуется десятки планов и проектов, в том числе и предложенные депутатами областного маслихата. Благополучие нашего края, людей, живущих в нем – наша общая задача. И то, что вы поднимаете актуальные вопросы, обсуждаете самые болезненные темы, говорит о том, что каждый из вас душой болеет за процветание нашего региона, и это радует. Будем сообща и вместе трудиться над тем, чтобы наши дети и внуки жили благополучнее, счастливее», - в завершение сессии отметил аким области Ондасын Уразалин.



