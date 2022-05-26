Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    План развития Актюбинской области представили депутатам маслихата

    26 Мая 2022, 22:26

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошла очередная восьмая сессия областного маслихата, на которой был рассмотрен вопрос реализации плана развития области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О реализации плана развития области за 2021 год депутатам сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гулькасима Суентаева. Она напомнила депутатам, что в конце прошлого года был утвержден план развития области на 2021-2025 годы, в котором предусмотрено 2 основных направления, 8 целей и 125 целевых индикаторов, из которых 21 индикатор предусмотрен в карте стратегических показателей, 104 индикатора – в национальных проектах.

    «Данный программный документ находится под нашим постоянным контролем, регулярно проводится анализ по выявлению рисков неисполнения индикаторов, проводятся соответствующие совещания и ответственным управлениям даются соответственные поручения», - сказала Г. Суентаева.

    Также в ходе сессии были рассмотрены вопросы, касающиеся внесения изменений и дополнений в решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2022-2024 годы», «Об утверждении Правил погребения и организации дела по уходу за могилами в Актюбинской области», «О ставках платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников», «Об определении перечня социально значимых внутриобластных автомобильных сообщений Актюбинской области, подлежащих субсидированию в 2021-2023 годах» и другие.

    «В области реализуется десятки планов и проектов, в том числе и предложенные депутатами областного маслихата. Благополучие нашего края, людей, живущих в нем – наша общая задача. И то, что вы поднимаете актуальные вопросы, обсуждаете самые болезненные темы, говорит о том, что каждый из вас душой болеет за процветание нашего региона, и это радует. Будем сообща и вместе трудиться над тем, чтобы наши дети и внуки жили благополучнее, счастливее», - в завершение сессии отметил аким области Ондасын Уразалин.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Регионы Маслихат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Центр активного долголетия откроют в новом районе Астаны
    Пересмотреть заявленный на развитие спорта в Астане бюджет предложила депутат
    Более 4 млрд тенге запросили на обеспечение занятости и соцзащиты населения Астаны
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая