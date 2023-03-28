Плачевное состояние дорог в Петропавловске прокомментировал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров проехал по улицам Петропавловска и заявил, что дороги требуют срочного ремонта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С наступлением весны на центральных улицах сплошь зияют ямы и провалы. В социальных сетях люди жалуются на состояние дорог и просят местные власти обратить внимание на проблему.

Аким области Айдарбек Сапаров на своей странице в социальной сети написал, что лично проехал по городским улицам.

«Состояние дорог оставляет желать лучшего. В этом году запланировали большой объем работ по ремонту 18 городских улиц. По основным шести магистральным улицам будет проведен средний ремонт, то есть асфальтирование. Местами меняем бордюры. По остальным - ямочный и текущий ремонт. От подрядчиков требуется добросовестная работа. Руководству города нужно постоянно держать на контроле качество и сроки ремонта дорог», - сказал он.

В этом году на ремонт улиц в Петропавловске из бюджета выделили более 4 млрд тенге, что в 10 раз больше уровня прошлого года.



