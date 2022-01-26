Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Питер Гриффитс покидает пост гендиректора Авиационной администрации Казахстана

    26 Января 2022, 10:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс подал в отставку, передает МИА «Казинформ».

    «Согласно поданному заявлению от 7 декабря 2021 года по собственному желанию с 7 февраля 2022 года прекращаются полномочия Питера Гриффитса в должности генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана». Питер Гриффитс проработал более 2 лет со дня создания АО «Авиационная администрация Казахстана» и внес большой вклад в развитие авиационного регулятора. Под его руководством прошло становление Авиационной администрации в соответствии с передовой Европейской моделью по управлению гражданской авиации. Такой подход был внедрен впервые в Казахстане, и является уникальным среди стран СНГ», - сообщили в Комитете гражданской авиации РК.

    Как отметили в ведомстве, по итогам независимой проверки отрасли аудиторами ИКАО в рамках Координированной валидационной миссии ИКАО (ICVM), проведенной в период со 2 по 11 августа 2021 года по безопасности полетов, Казахстан превысил среднемировой уровень соответствия стандартам ИКАО на 15% и достиг 84%.

    С 7 февраля 2022 года обязанности генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана» будет временно исполнять Линда Орлэди, являющаяся первым заместителем генерального директора, начальником безопасности полетов с декабря 2019 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Отставки Транспорт Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Air Astana запускает рейсы в Израиль
    В тушении пожара в области Абай задействовали армейскую авиацию
    Аскар Жакупбаев освобожден от должности главы Комитета ветеринарного контроля и надзора РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая