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    Питание для младшеклассников будет бесплатным в СКО

    31 Марта 2023, 14:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров сообщил, что с нового учебного года учащиеся младших классов будут питаться в школах бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Хорошей новостью с родителями и детьми глава региона поделился в своем Telegram-канале.

    «С нового учебного года всех учащихся с 1-го по 4-ый классы обеспечим бесплатным горячим питанием. Будут охвачены ученики начальных классов города Петропавловска и всех районов области. Благодаря этому родители смогут сэкономить семейный бюджет. Отмечу, что сейчас по области бесплатным горячим питанием обеспечены дети из малообеспеченных и многодетных семей», - написал Айдарбек Сапаров.

    Ранее родители североказахстанских школьников неоднократно поднимали вопрос обеспечения детей бесплатным питанием.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование
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