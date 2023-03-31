Питание для младшеклассников будет бесплатным в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров сообщил, что с нового учебного года учащиеся младших классов будут питаться в школах бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Хорошей новостью с родителями и детьми глава региона поделился в своем Telegram-канале.

«С нового учебного года всех учащихся с 1-го по 4-ый классы обеспечим бесплатным горячим питанием. Будут охвачены ученики начальных классов города Петропавловска и всех районов области. Благодаря этому родители смогут сэкономить семейный бюджет. Отмечу, что сейчас по области бесплатным горячим питанием обеспечены дети из малообеспеченных и многодетных семей», - написал Айдарбек Сапаров.

Ранее родители североказахстанских школьников неоднократно поднимали вопрос обеспечения детей бесплатным питанием.



