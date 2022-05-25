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    Питьевой водой обеспечат все села Экибастуза в 2022 году

    25 Мая 2022, 22:22

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - С жителями села им. А. Маргулана встретился аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, оценивший сплоченность местного населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году все села Экибастузского региона обеспечат питьевой водой», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

    По данным администрации, в селе имени Маргулана завершается реконструкция водопровода. Аким области Абылкаир Скаков поручил подвести воду к каждому двору. Представитель подрядного ТОО «Кольсай Строй» заверил, что водопровод запустят до конца лета.
    «Мы полностью завершили монтажные работы: установили насосные станции, трансформатор, - сказал подрядчик. - После подачи воды благоустроим территорию водопроводной станции».
    Аким Павлодарской области поручил определить балансодержателя и отпускную цену на воду.
    «В идеале надо создать единое коммунальное предприятие по содержанию водопроводных магистралей, - сказал Абылкаир Скаков. - Такую практику необходимо внедрить на территории всей области».
    Аким Экибастуза Ардак Кантарбаев сообщил, что в 2022 году все села зоны города Экибастуза будут обеспечены питьевой водой. Планируется завершить строительство водопровода в селе Торткудык и на Бозшакольской станции.
    А на встрече с жителями села аким области отметил важность отчетности акимов перед жителями.
    «Сейчас изменился формат встреч с населением, - сказал Абылкаир Скаков. - Прошло время, когда акимы читают доклады и отвечают на заготовленные вопросы».
    Житель села Николай Бельгер пожаловался, что грузовики трех угольных разрезов разбивают подъездную дорогу к нему. Аким Экибастуза заверил, что дорогу отремонтирует подрядчик в рамках гарантийных обязательств.
    А. Скаков обратил внимание на сплоченность жителей села, которые общими усилиями возводят здание мечети.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Регионы Вода Экибастуз
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