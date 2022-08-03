Пилотный проект по сервисной полиции стартовал в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре с 1 августа в пилотном режиме запущен проект «Казахстанская сервисная модель работы полиции», который будет реализован до 1 октября 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Министерством внутренних дел РК проводится последовательная работа по поэтапному переходу на сервисную модель работы полиции. Основная цель данного проекта – обеспечения эффективной профилактики и оказание качественных услуг в сфере общественной безопасности. Также запускается пилотная модель «Участковая полиция» для оказания полного и качественного полицейского сервиса на вверенной административной территории и оптимизации рабочих процессов в ключевых службах полиции для обеспечения задач дебюрократизации в деятельности ОВД.

На сегодняшний день в рамках реализации сервисной модели с апреля 2022 года в Павлодарской области реализуется пилотный проект по оказанию комплексной помощи жертвам сексуального насилия на базе кризисных центров. Все следственные действия с потерпевшими от таких преступлений проводятся следователями-женщинами на базе Павлодарского городского Центра социально-психологической реабилитации и адаптации женщин и детей, где им оказывается единая медицинская, социальная, психологическая и правовая помощь.

В рамках реализации принципа «полиция в шаговой доступности», в регионе функционируют 16 модульных участковых пунктов полиции, оснащенных видеокамерами. В общественных местах городов области установлены 4 стационарных поста полиции, а также 17 устройств экстренного вызова помощи «Кнопка SOS».

В настоящее время в рамках перехода работы полиции на «Сервисную модель» в Павлодаре внедряется пилотный проект по созданию на базе УП города Павлодара 24 территориальных отделений полиции (вместо действующих УПП). В данных отделениях, помимо участковых инспекторов, будут нести службу оперуполномоченные, сотрудники ювенальной и патрульной полиции.



