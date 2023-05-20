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    «Пиксельную» картину немецкого художника продали за 20,3 миллиона евро

    20 Мая 2023, 16:00

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - 20,3 миллиона евро - за такую сумму было продано одно-единственное произведение искусства. Однако настоящих знатоков такой итог торгов в Нью-Йорке не удивил. Ведь речь идет о картине Герхарда Рихтера (Gerhard Richter). 91-летнего художника искусствоведы называют «Пикассо 21 века», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    Картина «4096 цветов», которая была продана на аукционе в США, - одна из его работ из цикла «Цвета», над которым художник работал с 1966-го по 1974 год. В этом цикле живописец, используя красный, синий, желтый и зеленый цвета, вывел более четырех тысяч различных тонов.

    Именно эти цветные квадраты легли в основу «пиксельного» витража для Кельнского собора. Витраж состоит из 11 500 стеклянных квадратов 72 цветов. Он был установлен в готическом соборе в 2007 году.

    Герхард Рихтер живет в Кельне, но избегает публичности. Уроженец Дрездена - один из самых успешных современных художников в мире. Его работы можно увидеть в залах самых известных музеев. И продаются они за рекордные суммы. Так, картина Рихтера «Зеленый-красный-синий 789-33», написанная в 1993 году, была продана на аукционе в Кельне за 533 400 евро - намного дороже стартовой цены, сообщили в аукционном доме Sotheby's.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Германия Мировые новости
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