Pfizer и Moderna рассматриваются в США для вакцинации детей до пяти лет

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Представители здравоохранения США сделали заявление в воскресенье, что детские дозы вакцин от коронавируса компании Pfizer и Moderna кажутся безопасными и эффективными для детей в возрасте до пяти лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) опубликовало анализ вакцин Pfizer и Moderna для детей младше пяти лет. Данные документы подготовлены в преддверии заседания, на котором независимые эксперты 15 июня дадут свои рекомендации и проголосуют за применение вышеуказанных препаратов.

Согласно анализу FDA, около 3% случаев заболевания коронавирусом в США приходится на возрастную группу от шести месяцев до четырех лет. Однако, показатели госпитализации и смертности в этой группе выше, чем у детей старшего возраста, что является одной из причин их вакцинации.

По данным Министерства здравоохранения США, более 30 тыс. американских детей в возрасте до пяти лет были госпитализированы с коронавирусом, зарегистрировано около 500 случаев смерти. Это единственная группа, которая еще не имеет права на вакцинацию в стране.