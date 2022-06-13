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    Pfizer и Moderna рассматриваются в США для вакцинации детей до пяти лет

    13 Июня 2022, 10:53

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Представители здравоохранения США сделали заявление в воскресенье, что детские дозы вакцин от коронавируса компании Pfizer и Moderna кажутся безопасными и эффективными для детей в возрасте до пяти лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

    Управление по контролю за продуктами и лекарствами Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) опубликовало анализ вакцин Pfizer и Moderna для детей младше пяти лет. Данные документы подготовлены в преддверии заседания, на котором независимые эксперты 15 июня дадут свои рекомендации и проголосуют за применение вышеуказанных препаратов.

    Согласно анализу FDA, около 3% случаев заболевания коронавирусом в США приходится на возрастную группу от шести месяцев до четырех лет. Однако, показатели госпитализации и смертности в этой группе выше, чем у детей старшего возраста, что является одной из причин их вакцинации.

    По данным Министерства здравоохранения США, более 30 тыс. американских детей в возрасте до пяти лет были госпитализированы с коронавирусом, зарегистрировано около 500 случаев смерти. Это единственная группа, которая еще не имеет права на вакцинацию в стране.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Здравоохранение США Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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